De uitzending van 27 mei

Wat betekent de uitspraak voor Shell?

Shell heeft wereldwijd de verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en moet daar op korte termijn werk van maken. Dat oordeelde de rechtbank Den Haag gisteren in een zaak die onder andere Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. Wat betekent de uitspraak en wat moet er de komende tijd gaan veranderen? Te gast in de studio is topfunctionaris Jeroen van der Veer, die tot en met 2013 diverse functies bekleedde bij Shell.