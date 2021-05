Het wordt zonniger en warmer, 'de omslag begint vanmiddag'

De terrassen waren dan wel open, maar het weer van de afgelopen weken maakte dat toch niet zo feestelijk. Daar komt de komende dagen verandering in. "De omslag begint vanmiddag", zegt weerman Marco Verhoef.

Van het westen uit wordt het in de loop van de dag droog. Wel is de temperatuur nog een stuk lager dan gemiddeld, zegt Verhoef. Vandaag wordt het 13 tot 15 graden.

De temperatuur loopt de komende dagen op. "Morgen wordt het gemiddeld 18 graden. Op een enkele plek kan het tegen de 20 graden worden, maar dan moeten we mazzel hebben."

Het weekend wordt vervolgens redelijk zonnig, met vooral zaterdag nog wat stapelwolken. "De temperatuur loopt op zaterdag op een enkele plek op tot 20 of 21 graden, en zondag is dat op veel meer plaatsen het geval." Begin volgende week zet dit weer door, zegt Verhoef. "Iets boven de 20 graden, weinig wind en geregeld zon."

Vanaf halverwege volgende week nemen de onzekerheden toe. "Maar het koude weer van nu keert niet terug. Het is zelfs niet uitgesloten dat het nog warmer wordt, maar het is nog iets te vroeg om daar meer over te zeggen."

Mei was koud en nat

Het wordt hoe dan ook een welkome afwisseling van het weer van de afgelopen tijd. Want hoe koud en nat was het de afgelopen weken? Kouder dan gemiddeld, zegt Verhoef. "De afgelopen maand was de temperatuur tot nu toe gemiddeld 2,5 graden lager dan gemiddeld. In april was het zelfs 3 graden kouder dan gemiddeld."

En mei is tot nu toe vooral heel nat: "De neerslag is tot nu toe 100 millimeter, dat is bijna twee keer meer dan het gemiddelde van 59 millimeter."