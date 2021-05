Justitie eist in hoger beroep twintig jaar cel en tbs voor moord op Hümeyra

In een video die gisteren in de rechtszaal werd getoond is te zien dat E. bij de school aankomt en Hümeyra ziet lopen. Zodra ze hem ziet, rent ze de school in. Ze belanden uiteindelijk in het fietsenhok, waar ze struikelt. Daar schiet hij haar van dichtbij in haar hoofd en rug, is op de beelden te zien.

Hümeyra werd door E. met de dood bedreigd. Zo stuurde hij haar onder meer foto's van het wapen dat hij had aangeschaft.