Grote kopgroep sluipt weg in laatste vlakke Giro-rit met heuvelachtige finale

Sagan heeft het eindelijk, na veel gepraat, voor elkaar. Het tempo in het peloton is gezakt en de kopgroep krijgt de ruimte. Dat is goed nieuws voor Sagan, die op deze manier niet hoeft te vrezen voor zijn puntentrui.

Vandaag was de laatste kans voor de uitdagers van Sagan (Cimolai en Gaviria) om nog dichter in de buurt van de Slowaak te komen. Morgen en zaterdag staan er zware bergetappes op het programma en zondag wordt de Giro afgesloten met een tijdrit in Milaan.

De 23 koplopers hebben al een voorsprong van 2.30.