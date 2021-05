Grote groep vluchters strijdt om zege in heuvelachtige finale • Bernal lacht weer

Wesley Kreder is de enige Nederlander in de kopgroep van 23 renners. Hij is 30 jaar, komt uit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen, maakt zijn debuut in deze Giro en behaalde twee overwinningen als beroepsrenner. In 2012 won hij de Tour de Vendée en in 2016 een rit in de Ster ZLM Tour door onder anderen sprinters Marcel Kittel, Dylan Groenewegen en Tim Merlier voor te blijven.

Zijn achternaam is geen onbekende in de wielersport. Zijn broers Dennis en Sander waren in het verleden ook actief als wielrenner en zijn neven Michel en Raymond reden jarenlang in het profpeloton. In 2015 en 2016 reden de drie familieleden nog bij dezelfde ploeg, Roompot.

Inmiddels is Michel Kreder gestopt; Raymond rijdt voor een continentale ploeg.