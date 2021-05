Kopgroep krijgt ruimte op weg naar heuvelachtige finale • Bernal lacht in peloton

De Europese kampioenschappen baanwielrennen gaan niet door. Althans, niet in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De Europese wielerbond UEC heeft dat vandaag besloten naar aanleiding van "de actuele internationale situatie".

Het toernooi staat op de kalender voor 23 tot en met 27 juni.

"We hebben de situatie op de voet gevolgd, samen met de Wit-Russische wielerbond. Nu het een internationaal debat is geworden, hebben we besloten om het toernooi in Minsk af te gelasten", laat UEC-voorzitter Enrico Della Casa weten. "We kijken naar een oplossing om toch alle renners van de vijftig aaneengesloten bonden een kans te geven om in actie te komen."