Aanvallers én sprinters ruiken kans in vlakke Giro-rit met heuvelachtige finale

Remco Evenepoel gaat niet meer van start, zo maakte zijn ploeg gisteravond bekend. De 21-jarige Belgische renner van Deceuninck-Quickstep kwam gisteren in de zeventiende etappe ten val in de afdaling van de Passo San Valentino. Hij duikelde over de vangrail en kon pas na enige tijd zijn weg vervolgen.

Na afloop van de etappe, die de gebutste Evenepoel wel uitreed, werd hij onderzocht en daaruit kwamen meerdere kneuzingen naar voren in onder andere zijn linkerhand en elleboog. Ook had hij last van zijn rib en knie.

Daarop heeft de medische staf van Deceuninck-Quickstep besloten om Evenepoel uit koers te halen en hem te laten herstellen. "Ik weet niet goed wat er voor me gebeurde", aldus de jonge Belg over de valpartij. "Maar ik zag sommige jongens op de grond liggen en kon niet meer uitwijken. Er is niks gebroken, maar ik heb wel wat kneuzingen en het heeft niet zo veel zin om door te rijden met deze pijn. Ik ga terug naar België."