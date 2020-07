Schrijver Maarten Biesheuvel (81) overleden

In Leiden is op 81-jarige leeftijd de schrijver Maarten Biesheuvel overleden, na een kort ziekbed. Biesheuvel werd gezien als een meester van het korte verhaal in de Nederlandse literatuur.

Hij debuteerde in 1972 met de verhalenbundel In de bovenkooi. Daarna volgden nog tientallen bundels. Terugkerende thema's in Biesheuvels werk waren zijn gereformeerde opvoeding en het verblijf in psychiatrische inrichtingen.

Zelf bracht de auteur daar een aanzienlijk deel van zijn leven door. Hij kampte met depressies, psychoses en 'levensangst' als gevolg van een bipolaire stoornis.

Liefdesbrieven

Ook Biesheuvels vrouw Eva keerde regelmatig terug in zijn werk. In zijn bundel Verhalen uit het gekkenhuis staan bijvoorbeeld enkele liefdesbrieven die hij aan haar schreef vanuit de psychiatrische inrichting waarin hij opgenomen was.

In oktober 2018 zaten Maarten en Eva Biesheuvel aan tafel bij De Wereld Draait Door om over de bundel te vertellen. Maarten sprak daar over zijn liefde voor Eva: