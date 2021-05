Designerdrug 3-MMC komt op lijst verboden middelen

Staatssecretaris Blokhuis gaat 3-MMC op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet plaatsen. Hierdoor wordt het middel illegaal en dus ook minder gemakkelijk te verkrijgen. Blokhuis wil op deze manier ook waarschuwen voor alle gezondheidsrisico's die het gebruik heeft.

De staatssecretaris van Volksgezondheid nam het besluit samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Er kwamen signalen dat 3-MMC leidt tot een toenemend aantal incidenten. Het is de bedoeling dat het verbod in het najaar ingaat.

"3-MMC wordt steeds populairder, met name onder jongeren", zegt Blokhuis. "De legale status geeft deze drug een vals onschuldig imago, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Het is gevaarlijk spul, waar we onze jongeren voor moeten waarschuwen en tegen moeten beschermen."

Blokhuis wijst erop dat het middel in potentie verslavend is. NOS op 3 besteedde daar eerder ook aandacht aan en noemde 3-MMC, dat ook wel 'poes' wordt genoemd, toen een "sluipmoordenaar".