Wekdienst 27/5: Stille tocht tegen geweld • Onderzoeksresultaten fieldlabs

Goedemorgen! Vandaag komen de onderzoeksresultaten van de vele proefevenementen de afgelopen tijd. In Amsterdam is er een stille tocht tegen geweld en in Rotterdam komt het OM met de strafeis tegen Bekir E..

De dag begint overwegend bewolkt en met wat lichte (mot)regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen droog en vooral in de middag breekt soms de zon door. Het wordt 14 tot 16 graden bij een matige westelijke wind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Onderzoekers komen met hun bevindingen naar aanleiding van de verschillende Fieldlab-evenementen. Ze zullen ook aanbevelingen doen over of en hoe evenementen op een veilige manier kunnen worden gehouden.

Op de tweede dag van het hoger beroep in de zaak-Hümeyra krijgt de 34-jarige verdachte Bekir A. de strafeis te horen. Hümeyra werd op 18 december 2018 doodgeschoten in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege, volgens het OM was het moord en niet doodslag.

In de Amsterdamse Pijp is een stille tocht tegen zinloos geweld, naar aanleiding van de steekincidenten afgelopen vrijdagavond. Een persoon stak toen vijf mensen neer op verschillende locaties. Een slachtoffer van 64 jaar oud kwam daarbij om het leven. Er is een 29-jarige verdachte uit Amstelveen aangehouden.

Wat heb je gemist? Bij de politie komen steeds meer meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht met nieuwe malware die vooral op Android-telefoons veel ellende veroorzaakt. Mensen installeren de apps omdat ze denken via een link in een sms naar een site te gaan waar ze een besteld pakketje kunnen volgen, maar in werkelijkheid installeren ze daar de malafide app. Het gaat om twee verschillende malware-apps: FluBot en Anatsa, die in het buitenland de afgelopen weken al meer slachtoffers maakten. Maar nu verschijnen ook in Nederland de verhalen van slachtoffers. Lees hier wat je tegen dit soort malafide software kunt doen.

Ander nieuws uit de nacht Auteur (91) kinderboek Rupsje Nooitgenoeg overleden: Carle overleed afgelopen zondag al op 91-jarige leeftijd in de staat Massachusetts, maar zijn overlijden is pas vandaag bekendgemaakt.

'Regionale spreiding om uitgestelde ingrepen': Dit jaar moeten veel van de naar schatting 140.000 uitgestelde ingrepen worden ingehaald en daarvoor is spreiding van patiënten in het hele land nodig, zegt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark tegen het AD.

Burgemeester heeft geen antwoord op overlast outlet Roermond: Omwonenden zijn de drukte zat en willen dat de gemeente ingrijpt. En dan nog even dit De politie in Zwolle heeft woensdag een man aangehouden die 78 volle tanks met lachgas in zijn auto vervoerde. Het totale gewicht van de tanks was bijna 550 kilo, bijna 275 keer meer dan wettelijk is toegestaan. Wie het gas niet voor bedrijfsmatige doelen bij zich heeft, mag maximaal 2 kilo gas vervoeren. Omdat het om een gevaarlijke stof gaat, moeten vervoerders in het bezit zijn van een speciaal certificaat. De aangehouden persoon voldeed niet aan deze voorwaarden. De politie publiceerde een foto op Facebook en noemt het vervoer "levensgevaarlijk":

De Zwolse politie heeft een man aangehouden met 78 volle flessen lachgas in zijn auto - Politie Zwolle