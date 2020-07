Bloemenzee voor man die zichzelf in brand stak voor gemeentehuis Oss

Bij het gemeentehuis in Oss zijn vanochtend 4000 witte rozen neergelegd voor Arie den Dekker. De dakloze man stak zichzelf maandag op die plek in brand. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Volgens zijn advocaat was het een laatste wanhoopsdaad. De 54-jarige Den Dekker meldde zich in 2018 bij de politie als getuige van een liquidatie. Daarna werd hij ernstig bedreigd. Zijn huis werd in brand gestoken en hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma, dat vorig voorjaar werd beëindigd.

Het afgelopen jaar had hij een langlopend conflict met de gemeente Oss over onder meer nieuwe woonruimte.

Overheid wakker schudden

Degene die met de bloemenzee respect wil betuigen aan Den Dekker, heeft ervoor gekozen anoniem te blijven, meldt Omroep Brabant. De rozen zijn ook een statement. "Criminelen lachen als ze de berichten lezen over hoe de overheid de handen aftrok van Arie. Hij is niet beschermd, maar in de steek gelaten", zegt hij tegen de omroep.

"Ik heb de actie bedacht in samenwerking met een groep bezorgde burgers." Volgens hem staat de rechtsstaat onder druk en krijgen criminelen steeds vaker de overhand.