Barça-preses Laporta laat Koeman wachten: ‘Doe je niet bij kind van de club’

Joan Laporta en Ronald Koeman na het winnen van de Spaanse beker - @RonaldKoeman

Nauwelijks een etmaal nadat Barcelona-coach Ronald Koeman dinsdag op audiëntie was gegaan bij voorzitter Joan Laporta, kwam het bericht naar buiten dat de Nederlander twee weken in de wachtkamer wordt gezet door de club. Mocht de Catalaanse club in die periode een nieuwe trainer vinden, wordt Koeman bedankt voor bewezen diensten, aldus televisiezender TV3 woensdag. Gebeurt dat niet, mag Koeman blijven. "Het woord schande ligt in Barcelona op ieders lippen", stelt NOS-verslaggever Joep Schreuder.

"Dit doe je niet bij een kind van de club", vervolgt Schreuder, die afgelopen zondag een uitgebreid interview had met Koeman. De 58-jarige Nederlander is sinds zijn winnende treffer in de Europa Cup-finale van 1992 een legende bij Barcelona.

Op bezoek bij Koeman in roerig Barcelona: 'De nuance ontbreekt hier' - NOS

"Die goal op Wembley is natuurlijk al wel dertig jaar geleden", relativeert correspondent Edwin Winkels vanuit de Catalaanse hoofdstad. "Maar de verwarring is compleet hier. Eerst dacht iedereen dat Koeman ontslagen zou worden, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Sterker, Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen leken redelijk tevreden. Maar door het nieuws van woensdagochtend is de positie van Koeman natuurlijk niet steviger geworden. Waar is de club mee bezig? Dat hoor je overal." Eenmansactie Laporta "Laporta lijkt op eigen houtje te handelen", aldus Winkels. "Met vicevoorzitter Rafael Yuste, het bestuurslid belast met technische zaken, en technisch directeur Ramon Planes is Koeman al maanden bezig om het volgende seizoen te plannen. Zijn band met die twee is juist prima. Die klik is er met Laporta nooit geweest. En nu lijkt de voorzitter ook bezig met een eenmansactie." "Het is de vraag hoe bekwaam Laporta nog is als voorzitter", vult Schreuder aan. "Kijk, hij had in zijn eerste termijn als voorzitter, tussen 2003 en 2010, altijd Johan Cruijff als adviseur. Waar Cruijff was, was Laporta. Cruijff behoedde Laporta al eens van het ontslaan van Frank Rijkaard."

Ronald Koeman met Joep Schreuder - nos

Rijkaard werd door Laporta zelf ooit binnengehaald, maar na een teleurstellend eerste seizoen, wilde de preses van hem af. "Cruijff voorkwam dat. Vergeet niet, Rijkaard was de coach die later Lionel Messi liet debuteren en die in 2006 de Champions League won met Barcelona."

Twee jaar later werd Rijkaard alsnog vervangen door de trainer van Barcelona-B, Josep Guardiola. 'Guardiola? Dat lijkt me uitgesloten' Een andere lezing zou kunnen zijn dat Laporta alles op alles wil zetten om een oude belofte in te lossen door zijn gedroomde trainer Guardiola te verleiden tot een terugkeer. Die belofte deed Laporta al in mei 2020, toen hij zich voor het eerst meldde als mogelijke opvolger van voorzitter Bartomeu. De termijn van 15 dagen zou een indicatie kunnen zijn. Guardiola - ook een kind van de club - speelt zaterdag met Manchester City nog de Champions League-finale tegen Chelsea.

Guardiola en Lionel Messi in 2011 - Pro Shots

Als de onderhandelingen na eventuele festiviteiten zouden worden opgestart, dan is een periode van twee weken niet onlogisch. Maar Guardiola verlengde in november zijn contract en ligt nog twee jaar vast in Manchester. "In de crisis rond de verkiezing van een nieuwe voorzitter was Laporta een van de laatste kandidaten die zich in de strijd mengde. Toen heeft hij de naam Guardiola nooit meer genoemd. Bovendien heeft Guardiola zelf altijd aangegeven nooit terug te keren naar Barcelona", stelt Winkels. "Hij heeft hier ook niets meer te winnen. Nee, de naam die hier vooral blijft rondzingen is die van Xavi Hernández."

Kunnen Koeman en Laporta nog door een deur? Nu Cruijff er niet meer is om hem te adviseren, lijkt Laporta niet meer dezelfde. "Dat zeggen kringen om hem heen", weet Schreuder. "Hij is een heel andere man geworden. Hij mist de adviseurs die hij vroeger had."

Joan Laporta arriveert bij Camp Nou voor het gesprek met Koeman - Pro Shots