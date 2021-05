EK-selectie lag eigenlijk al wel vast: 'Hooguit wat kleine verrassingen'

Quincy Promes in actie tegen Italië, vorig jaar september - ANP

Een beetje volger van het Nederlands elftal en Frank de Boer had het allemaal wel zien aankomen. Dus ook Jeroen Stekelenburg, de Oranje-watcher van de NOS, viel niet achterover van verbazing toen duidelijk werd met welke selectie de bondscoach over twee weken aan het EK voetbal gaat beginnen. "Nee, de grote lijnen waren wel al duidelijk. Er waren hooguit wat kleine verrassingen. Zoals misschien het selecteren van Quincy Promes", haalt Stekelenburg de Spartak Moskou-aanvaller aan die afgelopen december betrokken was bij een steekpartij en wellicht nog een proces wacht. "Maar hij zat ook al in de voorselectie. Als je dat doet als bondscoach, is het eigenlijk wel duidelijk dat je hem er echt bij wil hebben." Bekijk hieronder een samenvatting van de persconferentie van Frank de Boer, woensdag.

De Boer: 'Een selectie samenstellen is altijd ingewikkeld' - NOS

Stekelenburg begrijpt ook wel waarom. "De Boer denkt met Promes in de groep een extra optie te hebben als hij met een 5-3-2-systeem wil spelen. Promes kan dan als wingback spelen, zoals hij dat ook in zijn Sevilla-periode heeft gedaan en onder Ronald Koeman tegen Estland. Die multifunctionaliteit heeft zeker een rol gespeeld." Moeilijkste beslissing Mede om die reden had de oud-Ajacied wellicht een streepje voor op Steven Bergwijn, die er net als de al in een eerder stadium afgevallen Ryan Babel tijdens de drie WK-kwalificatieduels met Turkije, Letland en Gibraltar in maart nog gewoon bij was, maar het EK aan zijn neus voorbij ziet gaan. "Dat was voor De Boer de moeilijkste beslissing. Bergwijn was ook de speler die het meest teleurgesteld reageerde. Maar ja, hij heeft wel heel weinig gespeeld bij Tottenham en, zoals De Boer zegt, Oranje is geen plek om je in vorm te spelen."

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer gunt Donny van de Beek een invalbeurt - AFP

Die vlieger gaat kennelijk niet op voor Donny van de Beek, die bij Manchester United ook voornamelijk moest toekijken. "Dat was wel opmerkelijk tijdens de persconferentie van woensdagmiddag. De Boer, die overigens een ontspannen indruk maakte, dacht de journalisten de les te lezen door eerst te beweren dat Van de Beek 4.000 speelminuten had gemaakt. Maar dat zijn er zo'n 1.400 geweest. Een opmerkelijke fout, want dat is eenvoudig op te zoeken." Babel voorbij Stekelenburg noemt het opvallend dat er maar liefst vier rechtsbacks van de lijst werden afgevoerd en dat er twee jonge spelers met nog geen enkele interland achter hun naam de schifting overleefd hebben: de 19-jarige Ajax-verdediger Jurriën Timber en Cody Gakpo, de net 22-jarige linksbuiten van PSV. "Gakpo is dus kennelijk Babel voorbij. En met Timber heeft De Boer een speler erbij waardoor hij de mogelijkheid heeft, zoals hij graag wil, om tijdens de wedstrijd van systeem te veranderen. Met Timber kan dat. Die kan rechts in het centrum van de verdediging spelen, maar ook rechtsback of als rechter wingback."

De geblesseerde Daley Blind bij Ajax op de tribune - Orange Pictures