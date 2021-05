Twee veiligheidsregio's afgeschaald naar risiconiveau 'ernstig' • Reisadvies Zuid-Egeïsche eilanden oranje

In de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek is het risiconiveau op het zogenoemde Coronadashboard verlaagd naar 'ernstig'. Daarmee zijn het de enige twee regio's die niet het hoogste niveau 'zeer ernstig' hebben.

Iedere twee weken wordt bekeken of de situatie rond het coronavirus zich positief of negatief ontwikkelt. Op welk niveau een regio zit, hangt af van het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Meer uitleg over de risiconiveaus is te vinden op de site van Rijksoverheid.