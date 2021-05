Mensen uit 1972 en 1973 kunnen prikafspraak maken • Reisadvies Zuid-Egeïsche eilanden oranje

Er is een "gestage stijging" van het aantal treinreizigers te zien sinds de versoepelingen van het reisadvies, zegt de NS. Vorige week donderdag en vrijdag namen op beide dagen meer dan een half miljoen mensen de trein. Volgens de NS is dat het hoogste aantal dit jaar.

"We verwelkomen iedere reiziger met open armen", zegt president-directeur Marjan Rintel. "We zijn heel blij dat de vrijheid om te reizen terug is en dat we onze reizigers weer kunnen brengen waar zij willen gaan. De komende tijd rijdt NS steeds meer treinen om iedereen een prettige en veilige reis te kunnen bieden, want we verwachten dat deze toename doorzet."

Sinds vorige week woensdag is het advies vervallen om alleen de trein te pakken als de reis noodzakelijk is. De NS adviseert hoewel het OV weer voor iedereen is, toch drukte te mijden wanneer dat kan.