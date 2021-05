Mensen uit 1972 en 1973 kunnen prikafspraak maken • Derde fase onderzoek vaccin Sanofi en GSK

De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de heropening van de middelbare scholen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid en Leraren in Actie dat ze de huidige situatie, waarbij leerlingen ongeveer de helft van de week in de klas zitten, willen handhaven tot de zomervakantie.

Het kabinet besloot afgelopen weekend na advies van het OMT dat de scholen vanaf 31 mei en uiterlijk 7 juni weer volledig opengaan. "We willen het voor de leerlingen mogelijk maken om nog minimaal zes weken naar school te gaan voor de zomervakantie begint", zei demissionair minister Slob.

