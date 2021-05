Meer versoepelingen op Bonaire • Zorgvakbond keurt plannen minister Van Ark af

Volgens demissionair minister De Jonge staan "alle seinen op groen" om op 5 juni 'stap 3' van het openingsplan te laten ingaan. Dat betekent ook dat bioscopen weer te bezoeken zijn, op voorwaarde dat mensen een tijdslot afspreken. Zo gaat de film De Slag om de Schelde, een van de duurste Nederlandse filmproducties ooit, in 160 bioscopen draaien. "Als het aan ons ligt meteen na middernacht", zei producent Alain de Levita in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

De film zou al op 14 december in première gaan, maar toen moesten de bioscopen voor onbepaalde tijd dicht. "Opeens was er een persconferentie en stonden we daar allemaal in Zeeland, in een mooi pak.", aldus De Levita.

De producent zegt geen moment te hebben overwogen om de film nu al via streamingdiensten aan te bieden, zoals is gebeurd met De Oost, een andere Nederlandse productie die vanwege corona niet in de bioscopen vertoond kon worden. De Slag om de Schelde is "echt een film voor in de bioscoop", zegt De Levita.

De vraag is wel hoeveel mensen straks tegelijk de zaal in mogen. Mogelijk zijn dat er maar dertig, maar De Levita hoopt op meer. "Zo veel mogelijk. Ik heb nooit begrepen dat mensen wel naar de IKEA mogen en niet naar de bioscoop. De ventilatie, vooral in moderne bioscopen, is supergoed."

Peperdure Nederlandse film gaat (toch) in première voor Kerst