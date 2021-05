Duitsland wil jongeren vanaf 12 jaar gaan inenten • Twee veiligheidsregio's afgeschaald naar risiconiveau 'ernstig'

De theorie dat covid-19 in een lab ontwikkeld is, wordt nu weer serieuzer genomen dankzij de Amerikaanse president Biden. Die heeft zijn inlichtingendiensten de opdracht gegeven om hierover binnen negentig dagen met een nieuw rapport te komen. China is hier verbolgen over. Maar waarom is er discussie over de oorsprong van het virus en wordt het ooit duidelijk vastgesteld wat de exacte bron was? Vier vragen en antwoorden in de link hieronder.

Waarom de labtheorie over de oorsprong van corona weer opduikt