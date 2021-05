Amsterdam UMC sluit één covidafdeling • Lockdown Melbourne om Indiase variant

Facebook verwijdert niet langer berichten waarin staat dat het coronavirus door de mens is ontwikkeld. Dat besluit volgt op een hernieuwde discussie over de oorsprong van het virus. "In het licht van de lopende onderzoeken naar de oorsprong van Covid-19 en in overleg met volksgezondheidsexperts, zullen we niet langer de bewering dat Covid-19 door de mens is gemaakt uit onze apps verwijderen", zegt een woordvoerder van het platform tegen nieuwssite Politico.

Sinds februari stond Facebook dergelijke berichten niet meer toe, maar recentelijk laaide de discussie over de oorsprong van het virus weer op. Dat gebeurde naar aanleiding van een publicatie van The Wall Street Journal, waarin werd gesteld dat medewerkers van het laboratorium in de Chinese stad Wuhan - waar de uitbraak begon - al in het najaar van 2019 klachten hadden die horen bij het virus. Het lab ontkent dat medewerkers ziek zijn geworden van een mogelijke uitbraak aldaar.

Gisteren zei het platform nog toe strenger op te zullen treden tegen gebruikers die herhaaldelijk desinformatie verspreiden.