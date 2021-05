Amsterdam UMC sluit één covidafdeling • Derde fase onderzoek vaccin Sanofi en GSK

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst heeft aanhangers van de voortvluchtige militair Jürgen Conings in hun Telegram-groep uitgedaagd. Van Ranst, die met zijn gezin al tien dagen zit ondergedoken omdat Conings het op hem zou hebben voorzien, schreef dat hij teleurgesteld was over "de creativiteit die hier opborrelt". "Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders."

Van Ranst bevestigt tegenover de VRT dat hij de chatberichten zelf heeft verstuurd, in de nacht van dinsdag op woensdag. "Dat was niet slim", zegt hij in een korte reactie tegen de Vlaamse omroep.

