Auteur (91) kinderboek Rupsje Nooitgenoeg overleden

In de Verenigde Staten is Eric Carle, de auteur van het bekende kinderboek Rupsje Nooitgenoeg overleden. Carle overleed afgelopen zondag al op 91-jarige leeftijd in de staat Massachusetts, maar zijn overlijden is pas vandaag bekendgemaakt.

Behalve schrijver was Carle ook illustrator; gedurende zijn carrière werkte hij mee aan meer dan zeventig kinderboeken. Toch begon hij pas op latere leeftijd met het tekenen voor kinderliteratuur.

Op veertigjarige leeftijd illustreerde hij zijn eerste kinderboek: Beertje Bruin, wat zie je daar? Auteur Bill Martin Jr. vroeg Carle voor de klus nadat hij werk van hem (een advertentie) had gezien. Carle vond het werk zo leuk, dat hij besloot er zijn beroep van te maken.

50 miljoen exemplaren

Carles stijl als illustrator was herkenbaar. Zijn werk is niet alleen erg kleurrijk, ook gebruikte hij een collagetechniek. Dat hield in dat hij met verschillende stukjes papier werkte.

In 1969 verscheen Carles bekendste werk: Rupsje Nooitgenoeg, een kleurrijk boek voor kleuters over een rups die zich vol eet en uiteindelijk in een vlinder verandert. Het werk werd bij het verschijnen geprezen om de eenvoudige woordkeuze, waarmee kinderen konden leren lezen. Het werd in 65 talen uitgeven en wereldwijd werden er zo'n 50 miljoen exemplaren van verkocht.

De populariteit, zo dacht Carle, had te maken met het thema. Tegen de BBC zei hij in 2019 dat het ligt aan de boodschap van hoop, die in het verhaal zit: "Een klein onbetekenend rupsje dat de wereld invliegt als een prachtige vlinder."