'Mr. Europa League' Emery flikt het weer, Villarreal klopt United na 22 penalty's

Woensdagavond was het zover, met onvervalst countervoetbal wist Emery het zoveel rijkere Manchester United te bedwingen. Het United dat Donny van de Beek, een aankoop van 40 miljoen euro, in de finale 120 minuten op de bank kon houden.

Nog indrukwekkender, in dienst van Sevilla won Emery hem zelfs driemaal op rij. In 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016; een onvervalste hattrick. Ook met Arsenal bereikte de Bask de eindstrijd, maar die ging verloren, waardoor hij tot dit seizoen moest wachten voor Europa League nummer vier.

In vier van de twaalf seizoenen dat er om de winst in de Europa League gestreden werd - aan het begin van het seizoen 2009/2010 werd de UEFA Cup omgedoopt tot Europa League - stond Emery uiteindelijk met de Coupe UEFA in zijn handen. Oftewel in een derde van alle gevallen.

Drie opeenvolgende eindzeges én een finaleplaats in Europa's tweede clubtoernooi leverden hem de eretitel 'Mister Europa League' op: Unai Emery. Woensdagavond maakte hij zijn faam wederom waar door Villarreal de titel te bezorgen, in de finale werd Manchester United na verlenging en strafschoppen (11-10) geklopt.

De tactiek die Villarreal hanteerde was simpel, maar effectief: goed georganiseerd verdedigen en de aanval zoeken als dat kon. Manchester United had veel balbezit, maar liep zich stuk op een gele muur. Het was veelzeggend dat de Engelsen voor rust slechts eenmaal een schot tussen de palen losten, via Marcus Rashford.

Tien minuten na rust had Manchester United het geluk echter aan zijn zijde. Een afstandsschot van Rashford werd gekraakt, maar belandde met wat omwegen voor de voeten van Edinson Cavani. De Uruguayaanse spits reageerde snel en prikte simpel binnen, ook omdat Villarreal-doelman Gerónimo Rulli uit positie was: 1-1.

En die duurde even. De eerste 21(!) strafschoppen gingen er allemaal in, waaronder de poging van Villarreal-keeper Rulli. En dus was het woord aan diens collega De Gea. Maar die faalde, tot vreugde van Emery. De Bask maakte zijn kwartet aan Europa League-overwinningen vol en bezorgde Villarreal de eerste prijs in de clubhistorie.

Een prijs die in Eindhoven en omstreken overigens met teleurstelling werd begroet. Als Manchester United de Europa League had gewonnen, had PSV volgend seizoen pas in de derde voorronde van de Champions League hoeven in te stromen en waren de Eindhovenaren verzekerd geweest van minimaal de groepsfase van de Europa League.

Nu stroomt de club een ronde eerder in en is de groepsfase van de Europa League nog geen zekerheid.