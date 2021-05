Van Gerwen schudt De Sousa van zich af, Aspinall naar play-offs Premier League

Michael van Gerwen - EPA

Michael van Gerwen gaat met nog één groepsronde te gaan in de Premier League nog altijd aan de leiding. De 32-jarige Brabander, al zeker van de play-offs om de titel, ontsnapte in de Marshall Arena in Milton Keynes aan een remise tegen José de Sousa en won met 8-6.

Wat is de Premier League? De Premier League is na het WK de meest prestigieuze dartcompetitie. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste twaalf speelrondes werden in Milton Keynes zonder publiek gespeeld. Deze week worden in Milton Keynes, met publiek, de laatste reguliere speelrondes afgewerkt van maandag tot en met donderdag, in wedstrijden van maximaal veertien legs. Vrijdag eindigt het toernooi. In de halve finales wint de eerste darter die negen legs op zijn naam schrijft, in de finale gaat het tot elf legs. Michael van Gerwen is vijfvoudig winnaar. Hij kan deze week het record evenaren van Phil Taylor, die de competitie zes keer won.

Dat het op het eind nog spannend werd, had de koploper volledig aan zichzelf te danken. Beide spelers behielden hun eigen legs, totdat Van Gerwen op 4-4 gas gaf, dankzij een 180 en 140 op 80 uitkwam en via 20, 20 en lastige dubbel-tops De Sousa brak. Toen hij daar twee legs later nogmaals in slaagde en op 7-4 kwam, leek de partij gespeeld. Die gedachte maakte zich kennelijk ook van Van Gerwen meester, want plots was de concentratie weg. De Sousa brak zijn opponent en kreeg daar op 6-7 opnieuw de kans voor. De Portugees verzuimde echter 100 uit te gooien, waarna Van Gerwen alsnog toesloeg.