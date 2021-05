Evenepoel verlaat Giro na val: 'Heeft geen zin door te rijden met deze pijn'

Remco Evenepoel verlaat de Giro d'Italia. De 21-jarige Belgische renner van Deceuninck-Quickstep kwam woensdag in de zeventiende etappe ten val in de afdaling van de Passo San Valentino. Hij duikelde over de vangrail en kon pas na enige tijd zijn weg vervolgen.

Na afloop van de etappe, die de gebutste Evenepoel wel uitreed, werd hij onderzocht en daaruit kwamen meerdere kneuzingen naar voren in onder andere zijn linkerhand en elleboog. Ook had hij last van zijn rib en knie.

Daarop heeft de medische staf van Deceuninck-Quickstep besloten om Evenepoel uit koers te halen en hem te laten herstellen.

"Ik weet niet goed wat er voor me gebeurde", aldus de jonge Belg over de valpartij. "Maar ik zag sommige jongens op de grond liggen en kon niet meer uitwijken. Er is niks gebroken, maar ik heb wel wat kneuzingen en het heeft niet zo veel zin om door te rijden met deze pijn. Ik ga terug naar België."

Rentree

Evenepoel reed in Italië zijn eerste grote ronde nadat hij in augustus vorig jaar ook al was onderuitgegaan, toen in de Ronde van Lombardije. Hij raakte destijds bij een afdaling een muurtje en viel in een ravijn. Hij liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. In de Giro zat de 21-jarige Belg juist weer op de fiets.

De zeventiende etappe werd een prooi voor Dan Martin. Bekijk hieronder de samenvatting.