Burgemeester heeft geen antwoord op overlast outlet Roermond

Burgemeester Rianne Donders van Roermond zegt geen oplossing te hebben voor de overlast die wordt veroorzaakt door koopjesjagers die het outletcentrum in haar stad willen bezoeken. Omwonenden zijn de drukte zat en willen dat de gemeente ingrijpt.

"Wij kunnen zelf op drukke momenten het dorp niet in of uit. Mensen zijn onvriendelijk en onze parkeerplekken worden gebruikt, vaak door auto's met buitenlandse kentekens", vertelt Charlotte van Dijk-Pieters. Zij is voorzitter van het Dorpscomité Leeuwen, een plaatsje met 1100 inwoners in de gemeente Roermond pal naast het outletcentrum. Namens inwoners van het dorp trekt zij nu aan de bel.

"Op Hemelvaartsdag hebben we een uur lang geteld hoeveel auto's er door Leeuwen reden: dat waren 261 auto's. We proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan, maar we ervaren de overlast aan den lijve. Door de feestdagen en voorjaarsvakanties, in combinatie met de coronamaatregelen, is er een enorme koopwoede ontstaan."

Acht miljoen bezoekers

De outlet ontvangt zo'n acht miljoen bezoekers per jaar. Dat leidt weleens tot files, maar nog nooit zo veel als afgelopen pinksterweekend het geval was. Honderden, misschien wel duizenden shoppers gebruikten hun vrije dagen om in de auto naar de winkels van het Designer Outlet te rijden. Onder hen waren veel Duitse dagjesmensen.

Om ondanks de drukte te voldoen aan de coronamaatregelen, werd er maar een beperkt aantal mensen op het terrein gelaten. Zo moest de anderhalve meter afstand beter bewaard kunnen worden.

Buiten leidde dat tot grote overlast. Wegen slibden dicht en in de wijken rond het outletcentrum werd overal wild geparkeerd, tot ergernis dus van de omwonenden.

Geen maatregelen

De buurt wil actie van de gemeente Roermond, maar burgemeester Donders zegt niets te kunnen doen. "Als er een maatregel is die het gedrag van de kooptoeristen kan veranderen, zou ik die meteen gebruiken. Maar die is er niet", aldus Donders. De burgemeester wijst erop dat alle winkels in Nederland gewoon open mogen zijn en het Designer Outlet is daar geen uitzondering op.

Wel probeert de gemeente, in samenwerking met het merkendorp, om grip te krijgen op de toestroom van bezoekers, zegt Donders. Dat gebeurt onder meer met het plaatsen van borden naast de toegangswegen. Daarop wordt gewaarschuwd voor de drukte en wordt opgeroepen om vooral met feestdagen thuis te blijven, schrijft 1Limburg.

Voor buurtbewoners zijn de voornemens van Donders niet genoeg. Van Dijk-Pieters zegt dat inwoners zich niet gehoord voelen en niet begrijpen waarom er niet naar ideeën vanuit het dorp wordt geluisterd. "Ga als gemeente in gesprek met de kooptoeristen én de bewoners van Leeuwen. Praat met ons. Dit willen wij niet nog een keer meemaken. Wij zijn enorm gefrustreerd", zegt de voorzitter.