Veel vermisten na ongeluk met vermoedelijk overvolle boot in Nigeria

In het noordwesten van Nigeria is een boot met ongeveer 200 mensen aan boord gekapseisd. Volgens een overlevende zijn ongeveer 40 mensen gered en is het onwaarschijnlijk dat er nog veel anderen levend uit het water worden gehaald.

De boot sloeg om bij het dorp Wara, dat aan de oever ligt van het Kainji-meer. Aan boord zaten volgens een overlevende voornamelijk vrouwen en kinderen, die vanuit buurland Niger onderweg waren naar de staat Kebbi, in het noordwesten van het land. "Er worden nog steeds lichamen geborgen. Hoeveel het er zijn, kunnen we nog niet zeggen", aldus een woordvoerder van de gouverneur van Kebbi.

Lokale autoriteiten zeggen tegen persbureau AFP dat er veel te veel mensen aan boord waren. Er zou plaats zijn geweest voor maximaal 80 mensen. Verder zou het dek vol hebben gestaan met zandzakken uit een nabijgelegen goudmijn.

Gouddelvers

Ook een inwoner van Wara zegt dat er veel meer mensen aan boord waren dan toegestaan. "Mijn broer is onder de vermisten. Dit is het ernstigste ongeluk dat hier ooit heeft plaatsgevonden." De meeste opvarenden zouden gouddelvers en voedselventers zijn.

Op de Niger-rivier, waar het Kainji-meer aan ligt, komen met enige regelmaat bootongelukken voor. Meestal is de oorzaak dat er te veel mensen aan boord zijn, maar ook botsingen met ronddrijvende boomstammen leiden vaak tot ongevallen.