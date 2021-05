Wat betekent de 'baanbrekende' uitspraak in de klimaatzaak voor Shell?

Voor het eerst wordt een bedrijf door een rechter gedwongen CO2-uitstoot te verlagen. Het is een volgens juristen "baanbrekende" uitspraak die gevolgen heeft voor Shell en mogelijk ook soortgelijke bedrijven. De verstrekkende gevolgen die de uitspraak kan hebben, namelijk nieuwe investeringen nalaten of minder verkopen, wegen volgens de rechtbank op tegen de gevaren van klimaatverandering.

Als het vonnis blijft staan, moet Shell eind 2030 de CO2-uitstoot met netto 45 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 2019. Netto betekent in deze context dat Shell ook uitstoot mag compenseren. Zo mag het bedrijf ter compensatie heel veel bomen laten aanplanten die CO2 uit de lucht halen. Of fors investeren in het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 bij raffinaderijen.

Hoe dan ook is het een gigantische opgave. Het concern is jaarlijks goed voor ongeveer 1,7 gigaton CO2, zei bestuurder Maarten Wesselaar in Buitenhof. Dat is drie procent van het wereldwijde totaal. Het gaat om uitstoot van Shell zelf, toeleveranciers en klanten.

Methaanlekkages tot groene stroom

Een manier om de uitstoot van broeikasgassen bij eigen installaties terug te dringen is "een drastische aanpak van methaanlekkages bij gaswinning", zegt onafhankelijk energie-analist van den Beukel in Nieuws en Co op NPO radio 1. "Verder kan Shell de olieproductie verminderen, wat het bedrijf al van plan is, en meer groene stroom gebruiken voor de productie van zware olie."

Toch zal een dergelijk pakket aan maatregelen maar een klein deel van de oplossing zijn, zegt van den Beukel. "De grootste uitdaging is de uitstoot van de producten van Shell verminderen." Klanten van Shell zijn goed voor zo'n 90 procent van de uitstoot die aan het bedrijf wordt toegeschreven.

In tegenstelling tot het terugbrengen van de CO2-uitstoot bij het eigen productieproces legt de rechter voor de uitstoot van klanten geen keiharde verplichting, maar een zogenoemde zwaarwegende inspanningsverplichting op. "Daar ben ik het meest benieuwd naar: wat houdt dat in", zegt de analist. "De uitstoot van de consumenten van je producten terugbrengen is veel moeilijker."