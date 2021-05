Oranje-volleyballer Abdelaziz maakt toptransfer binnen Italië

Nimir Abdelaziz verdedigt de komende drie jaar het blauw en geel van Modena, grootmacht in het Italiaanse volleybal. De 29-jarige aanvoerder van de Nederlandse ploeg komt over van het eveneens Italiaanse Trentino, dat in financiële problemen verkeert.

Abdelaziz kreeg een week na de verloren Champions League-finale te horen dat hij en andere grootverdieners moesten vertrekken. Dit terwijl de diagonaalspeler drie maanden eerder nog voor drie jaar had bijgetekend.

"Dat werd op een heel laat moment verteld en ook niet echt op een nette manier", aldus Abdelaziz tegenover volleybalkrant.nl. "Mijn zaakwaarnemer kreeg het nieuws en tot op de dag van vandaag heb ik persoonlijk nooit iets van de club gehoord."

Abdelaziz speelde pas sinds juni vorig jaar voor Trentino, dat vier keer landskampioen werd en drie keer de Champions League won.