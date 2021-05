Acht doden bij schietpartij in San Jose (VS), ook schutter gedood

Bij een schietpartij op een rangeerterrein in de Californische stad San Jose zijn zeker acht mensen doodgeschoten. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder de slachtoffers zijn ook medewerkers van de vervoersmaatschappij. De schutter, ook een medewerker, is ook dood.

Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Duidelijk is dat hij een medewerker was van de VTA Light Rail en dat zijn huis op het moment van de schietpartij in brand stond. "Er is een vreemd verband tussen de brandstichting en de schietpartij", zei de burgemeester van San Jose, Sam Liccardo. In de afgebrande woning van de dader zijn volgens hem honderden kogels aangetroffen.

Volgens The LA Times is de schutter de 57-jarige Samuel Cassidy, die op het rangeerterrein werkte als onderhoudsmedewerker. De krant schrijft dat hij zelf zijn huis in brand heeft gestoken en daarna om zich heen heeft geschoten bij een bijeenkomst van de vakbond op het terrein. Bronnen zeggen tegen het nieuwsblad dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.

Mogelijk explosieven achtergelaten

De man opende rond 06.30 uur lokale tijd het vuur, volgens een woordvoerder van het ov-bedrijf op een plek waar op dat moment onder meer onderhoudsmedewerkers waren. "Zij staan vroeg op en zijn dan daar. Hier stallen en onderhouden we al onze treinen."

De politie houdt er rekening mee dat er ook explosieven zijn achtergelaten. Een team van de explosievenopruimingsdienst is bezig met een onderzoek.

In San Jose wonen ongeveer een miljoen mensen. De stad aan de westkust van de Verenigde Staten ligt midden in technologiecentrum Silicon Valley, waar veel techbedrijven zijn gevestigd.