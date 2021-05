Villarreal wint Europa League na penaltythriller • PSV in tweede voorronde CL

De winst van Villarreal betekent dat PSV moet aantreden in de tweede voorronde van de Champions League. Dat betekent dat de Eindhovenaren al op 20 of 21 juli moeten aantreden. De loting is op 16 juni.

Villarreal, dat zich als nummer zeven van Spanje via de competitie al had geplaatst voor de Conference League, gaat rechtstreeks de groepsfase van de Champions League in.