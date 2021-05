Moreno brengt Villarreal op voorsprong tegen dominant Manchester United

We noteren de eerste doelpoging van Villarreal. Een poging, meer was het niet van de piepjonge Yéremi Mino. Met 18 jaar en 218 dagen is de middenvelder de een na jongste speler in een Europese finale.

De jongste? Matthijs de Ligt in de Europa League-finale van 2017 tegen Manchester United. De Ligt was toen 17 jaar en 285 dagen.

Villarreal - Manchester United 0-0