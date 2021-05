Succescoach Conte vertrekt bij landskampioen Internazionale

Inter-coach Antonio Conte heeft per direct zijn contract ingeleverd bij zijn werkgever. Een opmerkelijke daad na het binnenhalen, na elf jaren van droogte, van de Italiaanse titel.

Over de reden voor het abrupte afscheid van Conte, die sinds 2019 in dienst was van Internazionale, is niets bekend. Italiaanse media menen echter dat de magere investeringsplannen van de club een rol hebben gespeeld bij het besluit van de trainer. Inter zou vanwege de financiële gevolgen door coronacrisi gedwongen zijn flink de broekriem aan te trekken.

De succescoach, die met de landstitel de jarenlange hegemonie van Juventus wist te doorbreken, wilde juist een stevige injectie om Inter ook op termijn een serieuze rol te laten spelen. Conte had nog een contract tot medio 2022, bij de club van Oranje-international Stefan de Vrij.