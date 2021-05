Zlatan ontloopt schorsing, maar moet belang gokbedrijf verkopen en boete betalen

Bij het op Malta gevestigde Bethard kan gegokt worden op wedstrijden in onder meer de Serie A, de WK-kwalificatiecyclus en de Europa League, competities waarin Zlatan uitkomt met AC Milan en de Zweedse nationale ploeg.

De bond kan voor een dergelijke constructie een maximale schorsing van drie jaar plus een geldboete van maximaal 100.000 euro opleggen, Zlatan komt er nu vanaf met een boete van 50.000 euro. De Zweed moet daarnaast zijn belang in gokbedrijf Bethard van de hand doen.

Geen lange schorsing, wel een forse boete. De Europese voetbalbond UEFA heeft Zlatan Ibrahimovic gespaard wat betreft zijn financiële belang in een gokbedrijf. Vorige maand stelde de UEFA een onderzoek in naar de banden tussen de Zweed en een bedrijf op Malta, waarvan hij mede-eigenaar zou zijn.

In de reglementen van de UEFA en wereldvoetbalbond FIFA staat echter dat spelers die financiële banden hebben met gokbedrijven in geen geval mogen deelnemen aan competities waarop via dat bedrijf gegokt kan worden.

Ook de club van de 39-jarige Zlatan kreeg een geldboete opgelegd, AC Milan moet 25.000 euro betalen.