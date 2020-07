'Toptransfer Oranje-international Aké naar City rond na bod 45 miljoen'

Volgens verschillende Britse media heeft Nathan Aké zijn droomtransfer te pakken. De dertienvoudig Oranje-international zou van Bournemouth naar Manchester City gaan.

De BBC is een van de bronnen die meldt dat City, de ploeg van topcoach Pep Guardiola en nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen, ruim veertig miljoen pond (zo'n 45 miljoen euro) overheeft voor de 25-jarige linksbenige verdediger.

Als 17-jarige naar Engeland

Aké speelt al zijn hele carrière in Engeland. Hij speelde in de jeugdelftallen van ADO Den Haag en Feyenoord, maar maakte nog in de jeugd de overstap naar Chelsea. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in de Premier league.

Na huurperiodes bij Reading, Watford en Bournemouth, kreeg Aké in 2017 een contract bij Bournemouth. Aké kwam in totaal 121 keer in actie voor de nummer achttien van het afgelopen seizoen. Daarin kwam hij elf keer tot scoren.