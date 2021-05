Resten van oerbos en nederzetting gevonden bij Tricht

Archeologen hebben bij het Gelderse Tricht enkele bijzondere vondsten gedaan: ze stuitten op resten van een oerbos en een zeldzaam nederzettingsterrein uit 2850-2000 voor Christus.

De vondsten werden gedaan tijdens de aanleg van een nieuwe weg. De onderzoekers vonden ook eeuwenoude resten van palen, een huisplattegrond en een geslepen natuurstenen bijl, schrijft Omroep Gelderland.

Of bewoners er in die tijd vast woonden, is niet duidelijk. De nederzetting kan ook tijdelijk gebruikt zijn door rondtrekkende volkeren. "Wel weten we dat men er vuurstenen bewerkte, haardkuilen gebruikte en er runderen hield. Ook vonden we afvalkuilen", zegt onderzoeker Jantien Verduin in een verklaring.

Oerbos

Onder de nederzetting vonden archeologen ook nog boomstronken en een overstroomd elzenbroekbos. Het stamhout en wortelhout uit het moerassige bos waren erg goed geconserveerd omdat de plek later werd bedekt door een overstroming met rivierklei uit de Linge. De onderzoekers hebben vast kunnen stellen dat het gaat om een oerbos uit de periode 4200-2850 voor Christus.

De vondsten zijn volgens de gemeente West Betuwe zeldzaam. "Vindplaatsen uit deze tijd zijn moeilijk op te sporen, omdat er maar korte tijd bewoning is geweest. De bewoners lieten daardoor niet veel sporen achter', schrijft de gemeente.