De Jonge: PCR-test voor niet volledig gevaccineerde reizigers waarschijnlijk gratis

Minister De Jonge denkt dat het kabinet zal zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die naar het buitenland op vakantie willen, maar die zich nog niet twee keer hebben kunnen laten vaccineren. Dat zei hij na beraad met collega's over het coronabeleid.

Er is een 'covid-reiscertificaat' in de maak, waarmee mensen binnen Europa kunnen reizen. Het gaat gelden voor mensen die zijn ingeëent tegen het coronavirus, negatief zijn getest of een besmetting achter de rug hebben.

Er waren berichten dat reizigers maar één prik nodig hebben om op reis te kunnen. De Jonge denkt dat voor de vakantietijd de meeste Nederlanders wel aan die voorwaarde hebben kunnen voldoen. Maar hij verwacht dat binnen de EU zal worden afgesproken dat mensen het certificaat pas krijgen als ze al twee keer zijn ingeënt.

Wens Tweede Kamer

Voor de groep die nog niet de kans heeft gehad om zich twee keer te laten vaccineren, is het volgens hem logisch om dan te kijken of het kabinet hun alsnog een gratis test aan te bieden. Eerder vroeg de Tweede Kamer om een gratis test voor alle Nederlanders die binnen Europa willen reizen en niet volledig gevaccineerd zijn.

De Jonge benadrukte wel dat het besluit daarover nog niet is genomen. Volgens hem hangt alles met alles samen en wordt binnen een paar weken de knoop doorgehakt.