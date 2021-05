Wiebes sprint naar etappezege in Ronde van Thüringen

Lorena Wiebes heeft de tweede etappe van de Ronde van Thüringen gewonnen. De Nederlandse bleef in de straten van het Duitse Gera de winnares van de eerste rit, Emma Norsgaard, in de sprint voor.

Katharina Fox koos na ruim 50 kilometer de aanval. De 25-jarige Duitse reed snel een voorsprong van meer dan een minuut bijeen en wist lang uit de greep van het peloton te blijven. Een stunt leek in de maak voor de amateurrenster, die de twee korte, maar venijnige heuvels goed had verteerd.

Toch werd ze weer bijgehaald; de ploegen van de sprinters wensten in de finale geen verrassingen. Wiebes maakte daarna het werk van haar ploeg prima af.

Voor de Nederlandse renster is het de vierde ritzege van dit jaar. Ze was onder andere al de sterkste in de Scheldeprijs, vorige maand.