'Dit gaat nog zes keer gebeuren': gelatenheid in Mali na coup

De president zit nog altijd vast, de vicepresident heeft de macht opgeëist en het is onduidelijk of hij daar ooit nog afstand van zal doen. Terwijl de VN in een spoedzitting bijeen is om over de situatie in Mali te overleggen, overheerst in de hoofdstad Bamako gelatenheid. "Mensen op straat zeggen: tsja, Mali. Dit gaat nog zes keer gebeuren", zegt antropoloog en Mali-deskundige Mirjam de Bruijn vanuit Bamako.

De Bruijn, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden, landde gisteren in Bamako om daar een project te begeleiden. "Ik stapte het vliegtuig in met het bericht dat er weer een staatsgreep was, dus ik vreesde eerst dat ik het land niet in kwam", zegt ze over de telefoon. "Maar het is heel rustig hier, je merkt er niet zoveel van." Ze heeft amper militairen gezien.

Volgens haar zijn Malinezen meer bezig met dreigende sancties vanuit de internationale gemeenschap. "Want die raken de mensen hier het hardst."

Er werd gisteren door kinderen 'gewoon' gevoetbald in Bamako: