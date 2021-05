Rus bereikt kwartfinales in Straatsburg na opgave tegenstandster

Arantxa Rus is op het graveltoernooi van Straatsburg tot de kwartfinales doorgedrongen. De Westlandse (WTA-84) deed dat ten koste van Harmony Tan, die bij een 1-6, 1-1 stand geblesseerd de strijd staakte.

Rus had eerder deze maand op het gravel van Saint-Malo nog kansloos verloren van de Française (4-6, 2-6). Maar ditmaal was de Nederlandse tennisster de bovenliggende partij. Ze pakte in de eerste set elke ondiep geslagen bal van Tan aan en dat waren er vele.

In de tweede set was de strijd snel voorbij toen Tan de strijd staakte. Waarom ze dat deed, is onduidelijk.

Op dreef

Rus is op dreef op het toernooi in Straatsburg. Dinsdag versloeg ze verrassend in de eerste ronde de als tweede geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula. ln de kwartfinales treft de 30-jarige tennisster de winnares van de partij tussen de als zevende geplaatste Amerikaanse Shelby Rogers en de Duitse Jule Niemeier.

Rus is al geplaatst voor Roland Garros, dat volgende week begint.