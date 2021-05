Wit-Russisch vliegtuig op weg naar Barcelona keert om, 'niet welkom boven Frankrijk'

Een passagiersvliegtuig van de Wit-Russische staatsluchtvaartmaatschappij Belavia, dat vanuit de hoofdstad Minsk op weg was naar Barcelona, is omgekeerd. Het toestel cirkelde ruim een uur rondjes in het zuidwesten van Wit-Rusland, voordat het terugkeerde naar de luchthaven van Minsk.

Het vliegtuig wilde koers zetten naar Spanje via Polen en Frankrijk, maar de piloot kreeg van de Poolse luchtverkeersleiding te horen dat het vliegtuig niet welkom was in het Franse luchtruim. "En dat hij problemen zou krijgen bij het binnengaan van het Franse gebied", zegt een woordvoerder van de luchtverkeersleiding in Warschau. Onbekend is hoeveel mensen aan boord waren.

Het is niet duidelijk waarom de Embraer E195 ook niet het Poolse luchtruim binnenging, en of het vliegtuig ook door de Poolse luchtverkeersleiders is geweigerd. Een ander vliegtuig van Belavia landde 's middags wel op de luchthaven van Warschau. Aan het begin van de avond maakte de Poolse regering bekend dat Wit-Russische toestellen vanaf nu worden geweerd.

EU-sancties

Onder meer Litouwen, Letland, Zweden, Finland, Tsjechië en Oekraïne hebben hun luchtruim ook gesloten voor vliegtuigen uit Wit-Rusland, na de arrestatie van journalist en activist Roman Protasevitsj en zijn vriendin, afgelopen zondag. Zij zaten aan boord van een Ryanair-vlucht die, volgens de Wit-Russen, vanwege een 'bommelding' naar Minsk werd omgeleid.

De EU-landen spraken begin deze week af om de komst van Wit-Russische vliegtuigen helemaal te blokkeren boven het EU-luchtruim, als onderdeel van een nieuw pakket van Europese sancties. Die maatregel is nog niet ingevoerd, maar verschillende lidstaten weren de toestellen al wel.