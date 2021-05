Martin wint zware bergetappe in Giro, rozetruidrager Bernal levert in

Yates kraakt rozetruidrager Bernal, Martin wint na solo op steile slotklim - NOS

De zeventiende etappe in de Giro, een pittige bergrit over 193 kilometer van Canazei naar Sega di Ala, is een prooi geworden voor Dan Martin. De Ier was de laatst overgebleven renner uit een grote kopgroep en hield op de zware slotklim knap de langzaam maar zeker naderende favorieten achter zich. Egan Bernal vertoonde in de laatste kilometers omhoog zowaar tekenen van zwakte, toen Simon Yates gas af. De Colombiaan van Ineos wist met de hulp van land- en ploeggenoot Daniel Martínez de schade echter voldoende te beperken om ook donderdag in de roze leiderstrui te mogen starten. Volle buit Bouchard Na dik 40 kilometer koers maakte zich een groep van negentien renners los. Onder hen de in de bergtrui rondrijdende Geoffrey Bouchard en Martin, met zijn twaalfde plaats op ruim een kwartier van Bernal de best geklasseerde renner bij de koplopers. Het peloton gunde de avonturiers een voorspong van maximaal vijf minuten.

Geoffrey Bouchard. de leider in het bergklassement - Pro Shots

Die was al met een minuut geslonken toen de negentien aan de voet van de Passo San Valentino, een lastige klim van 14,8 kilometer met een gemiddelde stijging 7,8%, arriveerden. Martin hield er flink het tempo in waardoor de groep snel uitdunde. Ook Bouchard moest even passen, maar de Fransman sloot bijtijds weer aan om op de top de volle buit van 40 punten voor het bergklassement te incasseren. Samen met Martin, Gianni Moscon en Antonio Pedrero dook hij de afdaling in met een voorspong van 2.30 op een omvangrijke groep met ook de favorieten in de gelederen. Bij die achtervolgers kwamen in de afzink in een bocht een aantal renners te val. Giulio Ciccone, de nummer zes van het klassement, was erbij betrokken, maar zat snel weer op zijn fiets. Dat gold niet voor Remco Evenepoel die over de vangrail vloog en even tijd nodig had om van de schrik te bekomen, voordat ook hij zijn weg kon vervolgen.

Op de Sega di Ala, de nare slotklim van 11,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,8% en een uitschieter naar 17%, ging Martin er in zijn eentje vandoor. In de groep met de favorieten hield Ineos het tempo hoog. Dat ging ten koste van Aleksandr Vlasov, de nummer vier van het klassement, en Koen Bouwman, terwijl Ciccone toch ook de tol moest betalen voor zijn inhaalrace na de valpartij. Bernal breekt Vooraan hield Martin knap stand. Met nog vijf kilometer voor de wielen had de Ier nog altijd een voordelige marge van 1.10 op de achtervolgende groep waaruit ook Hugh Carthy, de nummer drie van het klassement, en Romain Bardet, als zevende geklasseerd, moesten lossen.

Daniel Martínez moedigt zijn ploeg- en landgenoot Egan Bernal aan - AFP