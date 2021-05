De Boer: 'Zaak-Promes gaat op Europees kampioenschap geen problemen geven'

Frank de Boer heeft bij de samenstelling van de EK-selectie van het Nederlands elftal in grote mate gekeken naar de multifunctionaliteit van zijn spelers. De bondscoach heeft bijvoorbeeld Jurriën Timber en Quincy Promes opgeroepen mede omdat zij op meerdere posities uit de voeten kunnen.

"Wij willen ook een systeem met vijf verdedigers kunnen spelen. In zo'n systeem is Promes een goede optie op de positie van wingback. Dat heeft hij in zijn tijd bij Sevilla al laten zien."

Ook de 'zaak-Promes' is voor De Boer geen reden om de vleugelspeler thuis te laten. Vorig jaar juli gaf Promes een feest in zijn bedrijfspand in Abcoude. Ook een neef was aanwezig, die door Promes werd beschuldigd van diefstal. De ruzie escaleerde zodanig dat Promes hem met een mes te lijf zou zijn gegaan. De neef werd onder zijn knie gestoken. Half december werd de aanvaller opgepakt en zat hij kortstondig in de cel. Hij ontkent elke betrokkenheid.

Onschuldig

De Boer: "In Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent, totdat het tegendeel bewezen is. Ik steek mijn hand niet voor hem in het vuur, dat doe ik nooit, maar ik geloof hem als hij zegt dat hij onschuldig is."

"Of de zaak een tikkende tijdbom is straks tijdens het EK? Nee, dat vind ik niet. Ik heb me laten informeren en normaal gesproken is er de komende maanden in deze zaak nog niets aan de hand."

De Boer gaf verder aan dat de KNVB in de afgelopen periode overleg heeft gehad met de advocaten van Promes.