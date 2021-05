De Jonge: 'Alle seinen op groen voor versoepelingen op 5 juni'

Zaterdag 5 juni gaan allerlei nieuwe coronaversoepelingen in. Dat heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Volgens hem staan alle seinen op groen, nu "alle cijfers die moeten dalen aan het dalen zijn en alle cijfers die moeten stijgen aan het stijgen zijn". Hij doelde daarbij onder meer op het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal vaccinaties.

Vrijdag zet het kabinet de puntjes op de i en die avond geven De Jonge en premier Rutte weer een persconferentie. Dan worden de details gepresenteerd. Maar De Jonge zei nu al dat op 5 juni in grote lijnen 'stap 3' van het openingsplan ingaat.

Restaurants

Naar verluidt mogen vanaf volgende week zaterdag maximaal dertig gasten bij restaurants en cafés naar binnen, wel met reserveringen en met vaste plaatsen. De horeca mag tot 22.00 uur open blijven. Ook mag tot dat tijdstip alcohol worden verkocht (ook in supermarkten; nu is dat nog 20.00 uur). Verder zijn ook musea, theaters, bioscopen en andere 'doorstroomlocaties' vanaf 5 juni weer te bezoeken, op voorwaarde dat mensen een tijdslot afspreken.

Mogelijk kunnen bij grote horecalocaties ook grotere aantallen mensen naar binnen, als ze een toegangstest hebben gedaan. Maar dat moet nog worden uitgewerkt en hangt samen met de wet over verplichte toegangstesten, die vannacht door de Eerste Kamer is aangenomen.

Na afloop van overleg met de meest betrokken ministers zei De Jonge dat "de echte viruswaarheid is dat vaccineren werkt".

Eerder dan gepland

Eerder ging het kabinet nog uit van nieuwe versoepelingen per 9 juni, maar zaterdag lekte al uit dat dat waarschijnlijk zou worden vervroegd, omdat het met de coronacijfers de goede kant opgaat.

Nieuw is dat begin juni niet alleen de restaurants opengaan, maar ook de cafés. Gisteren zei minister Grapperhaus al dat hij af wil van het onderscheid tussen 'natte' en 'droge' horeca. Hij herhaalde dat vandaag en hij zei ook dat we er "nog niet aan toe zijn" om in cafés op schermen naar voetbalwedstrijden te kijken.

Vanaf 5 juni wordt ook het advies over het aantal mensen dat iemand thuis mag ontvangen anders: dat gaat van twee naar vier. Verder komen er meer mogelijkheden om te sporten.

Kijk hier naar de toelichting van minister De Jonge: