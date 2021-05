FunX boycot rapper Lil' Kleine na beschuldiging van mishandeling

Radiozender FunX zal voorlopig geen nummers meer uitzenden van rapper Lil' Kleine. Dat is besloten naar aanleiding van de berichten over de mishandeling van zijn vriendin.

Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, belandde zondagavond op Ibiza in de cel. Zijn vriendin Jaimie Vaes had aangifte tegen hem gedaan, omdat hij haar zou hebben geslagen in het hotel waar ze verbleven. Scholten kwam een dag later op vrije voeten, nadat de zaak tegen hem was geseponeerd.

Het is nog niet duidelijk of FunX de artiest tijdelijk of permanent verbant. Een woordvoerder van de NPO zegt dat de radiomakers de komende tijd in gesprek willen gaan over deze zaak en over "mishandeling in het algemeen".