Amazon koopt filmstudio MGM, bekend van James Bond, voor bijna 9 miljard

Webwinkelgigant Amazon neemt filmstudio MGM, onder meer bekend van de James Bond-films, over voor 8,45 miljard dollar (omgerekend 6,91 miljard euro). Amazon heeft al zijn eigen videoplatform en versterkt met deze overname dat aanbod enorm.

De studio - die voluit Metro Goldwyn Mayer heet - heeft een enorme catalogus met meer dan 4000 films. Naast de 007-reeks gaat het bijvoorbeeld om 12 Angry Men, Legally Blond, Robocop en The Pink Panther. Het bedrijf stond al enige tijd in de etalage en er waren eerder geruchten dat ook Netflix en Apple geïnteresseerd waren.

Het is na de overname van Whole Foods, ter waarde van 13,7 miljard dollar, de grootste koop die Amazon in zijn geschiedenis heeft gedaan.