Amazon koopt filmstudio MGM, bekend van James Bond, voor 8,45 miljard

Amazon neemt filmstudio MGM, onder meer bekend van de James Bond-films, over voor 8,45 miljard dollar (omgerekend 6,91 miljard euro). Amazon heeft zijn eigen videoplatform, Prime Video, en versterkt met deze overname dat aanbod enorm.

De overname weerspiegelt daarnaast de ambitie van Amazon om veel meer te zijn dan waar het ooit mee begon: een webwinkel waar alles te krijgen is. Namelijk een ecosysteem waar je als klant voor van alles terechtkunt. Bovendien is het met clouddienst Amazon Web Services (AWS) een belangrijke ruggengraat geworden voor andere bekende internetdiensten.

De studio - die voluit Metro Goldwyn Mayer heet - heeft een enorme catalogus met meer dan 4000 films. Naast de 007-reeks gaat het bijvoorbeeld om 12 Angry Men, Legally Blonde, Robocop en The Pink Panther. Het bedrijf stond al enige tijd in de etalage en er waren eerder geruchten dat ook Netflix en Apple geïnteresseerd waren.

Positie James Bond-films

Vermoedelijk springt de James Bond-reeks waar Amazon straks over beschikt toch het meest in het oog. Los van het feit dat alle oudere films waarschijnlijk te zien zullen zijn bij Prime Video, is het de vraag wat er gebeurt met de nieuwste film en nog te ontwikkelen content.

Bloomberg schreef eerder dat productiebedrijf EON de rechten van de bekende spionnenfilmreeks heeft en terughoudend was om meer te doen dan dat, bijvoorbeeld een spin-off in tv-serievorm. De nieuwste film, No Time To Die, is vanwege de pandemie al drie keer uitgesteld. Of die bijvoorbeeld nu relatief snel na een periode in de bioscoop naar Prime komt, is afwachten.

Met deze overname doet Amazon de meest serieuze zet tot nu toe in de strijd om de kijker, waarin Netflix en Disney nu vooroplopen. De internetgigant is weliswaar geen nieuwe speler op de markt, maar wel een die nu een stuk interessanter wordt voor nieuwe en bestaande abonnees. Tegelijkertijd zit er wel een belangrijk verschil tussen de partijen: Amazon wil dat klanten lid worden van zijn voordeelprogramma Prime en zo in het Amazon-ecosysteem worden gezogen. Het videoplatform is daar een onderdeel van.

Het bedrijf investeerde voor deze overname ook al stevig in videocontent, zo is er een serie over The Lord of the Rings in productie, die volgens The Hollywood Reporter voor een seizoen alleen al 465 miljoen dollar kost. Volgens diezelfde site kost het maken van een seizoen van de zeer populaire serie Game of Thrones, van HBO, ongeveer 100 miljoen dollar.

Intellectueel eigendom

Volgens Mike Hopkins, bij Amazon verantwoordelijk voor onder meer videoplatform Prime Video, zit de echte financiële waarde van deze deal in het intellectuele eigendom van catalogus die de studio bezit. Hopkins zegt dat Amazon deze met het team van MGM "opnieuw gaat bedenken en ontwikkelen".

Het is na de overname van Whole Foods, ter waarde van 13,7 miljard dollar, de grootste koop die Amazon in zijn geschiedenis heeft gedaan.