Voormalig adviseur van Johnson noemt Britse corona-aanpak rampzalig

Dominic Cummings, voormalig topadviseur van de Britse premier Johnson, heeft zich in een getuigenis voor het parlement vernietigend uitgelaten over de corona-aanpak van de regering in de begindagen van de pandemie vorig jaar. Cummings werkte toen nog voor Johnson op 10 Downing Street.

Cummings noemt de aanpak "rampzalig". Volgens hem reageerde de regering veel te laat op de uitbraak in China en schatten gezondheidsautoriteiten het gevaar van het virus verkeerd in.

"De waarheid is dat ministers, topambtenaren en topadviseurs als ik tekort zijn geschoten in wat de bevolking in een crisis als deze van een regering mag verwachten", zei Cummings. "Ik wil alle families van mensen die onnodig stierven, zeggen hoezeer ik de fouten berouw die zijn gemaakt, ook door mij."

In het Verenigd Koninkrijk stierven 128.000 mensen aan de gevolgen van corona. Dat is het hoogste aantal in Europa.

Onvoorbereid

Cummings zei dat Johnson en zijn naaste medewerkers in februari geen idee hadden wat er op hen afkwam. Enkelen gingen half februari nog op skivakantie. Wereldwijd waren toen al 70.000 besmettingen geteld en meer dan 1500 doden, al was dat voor het overgrote deel nog in China.

Pas in de laatste week van februari ontstond bij Johnson en het kabinet het gevoel dat er snel iets moest gebeuren, zei Cummings.

"Op 14 maart zeiden we tegen de premier: 'Je moet een lockdown afkondigen', maar er was geen plan, het bestond niet", aldus Cummings. "We zijn genaaid. Ik denk dat we duizenden mensen laten omkomen", zou een voormalig onderminister hebben gezegd.

Negen dagen later werd een lockdown afgekondigd.

Bangmakerij

Johnson zelf zou de pandemiedreiging als bangmakerij en een nieuwe varkensgriep hebben afgedaan en zelfs hebben voorgesteld om zich live op televisie met het virus in te laten spuiten.

Volgens Cummings geloofde Johnson dat het ontstaan van groepsimmuniteit onvermijdelijk was. Dat was waar de regering in maart vorig jaar naar streefde, zei Cummings, en die situatie zou in september bereikt moeten zijn.

De geheimhouding rond de aanpak heeft er volgens Cummings voor gezorgd dat in de beginfase een 'groepsbubbel' ontstond die het bijstellen van de koers moeilijk maakte.

Leugens

Cummings vindt dat minister van Gezondheid Hancock ontslagen had moeten worden voor liegen tegen onder anderen ministers. Zo zou hij herhaaldelijk hebben gezegd dat er genoeg beschermingsmiddelen als mondkapjes beschikbaar waren.

Cummings heeft veel van zijn beschuldigingen al eerder naar buiten gebracht. Johnsons woordvoerder zei eerder deze week dat de regering zich steeds door wetenschappelijke data en bewijs heeft laten leiden.