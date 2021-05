Duitsland in thriller te sterk voor Nederlandse volleybalsters in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League nipt verloren van Duitsland. Na de makkelijke overwinning dinsdag op België boog Oranje een dag later in een thriller in vijf sets voor Duitsland (25-18, 18-25, 30-28, 23-25, 12-15).

Oranje sleepte met gevarieerd spel de eerste set binnen. Duitsland rouleerde daarna met speelsters en ging bovendien harder serveren De jonge formatie van coach Avital Selinger had daar soms wel een antwoord op, maar Oranje kwam net zo vaak niet onder de druk uit.

De krachtsverschillen bleven klein en een vijfde set was een logisch gevolg. Daarin Oranje na twee fouten achter met 10-13, waarna Duitsland doordrukte.