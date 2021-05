TV3: 'Barcelona zoekt 15 dagen naar nieuwe trainer, anders mag Koeman blijven'

Een bizarre wending in de verhalen rondom Ronald Koeman en FC Barcelona. Volgens de doorgaans goed ingevoerde televisiezender TV 3 is Koeman dinsdagavond verteld dat de club 'vijftien dagen op zoek zal gaan naar een nieuwe trainer en als dat niet lukt, mag Koeman blijven'.

Koeman, een legende in Barcelona vanwege de winnende treffer in de Europa Cup I-finale tegen Sampdoria in 1992, heeft nog een contract tot medio 2022. Laporta is echter niet tevreden over de prestaties van de hoofdmacht in het afgelopen seizoen. Hij kondigde vorige week een aantal "noodzakelijke"' veranderingen en beslissingen aan.

FC Barcelona eindigde afgelopen seizoen als derde in La Liga. Onder leiding van Koeman werd wel de beker gewonnen. In de Champions League was Paris Saint-Germain in achtste finales te sterk.