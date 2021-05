Gakpo, Timber en Weghorst wél, Bergwijn niet naar EK

Eerder gingen alleen Patrick Kluivert (EK 1996), Ryan Babel (WK 2006) en Jetro Willems (EK 2012) voor hun twintigste verjaardag met het Nederlands elftal naar een EK of WK.

Ten opzichte van de voorselectie is er geen plaats meer voor Marco Bizot, Rick Karsdorp, Kenny Tete, Jeremiah St. Juste, Tonny Vilhena, Steven Bergwijn en Anwar El Ghazi. Ook Hans Hateboer is er niet meer bij. Hij heeft zich afgemeld met een breukje in de voet.

Jurriën Timber en Cody Gakpo gaan mee naar het EK. Het tweetal is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de definitieve EK-selectie. Ook Quincy Promes en Wout Weghorst maken deel uit van die groep.

Daley Blind is dus op tijd hersteld van de enkelblessure die hij in maart opliep tijdens de interland tegen Gibraltar. Van de van een knieblessure herstellende aanvoerder Virgil van Dijk was al bekend dat het EK te vroeg zou komen.

Persconferentie

De Boer licht zijn keuzes rond 16.00 uur toe tijdens een persconferentie, die live te zien is via NOS.nl en in de NOS-app.

De beschikbare spelers van zijn definitieve selectie komen vrijdag bijeen in Zeist. Een dag later vertrekken ze naar Portugal voor een trainingskamp in de Algarve, waar ook een oefenduel met Schotland op het programma staat.

Oranje opent het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. Daarna volgen duels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) in Amsterdam.